22 توصية تطويرية لـ 40 قضية تعليمية ومجتمعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



كشفت جمعية المعلمين عن الانتهاء من إعداد خريطة طريق، تضم 22 توصية، لعلاج 40 قضية تربوية وتعليمية ومجتمعية في الميدان التربوي، إذ ناقشها وشارك فيها أكثر من 460 قيادياً وخبيراً وتربوياً ومتخصصاً في مجالات شتى، من خلال البرنامج التربوي «فنجان قهوة»، الذي يضم سلسلة من الجلسات، بواقع جلسة تربوية أسبوعياً، لخدمة الميدان التربوي والمجتمع الإماراتي بمختلف فئاته.

وقالت الجمعية ل«الخليج» إن دراسة حديثة، أعدتها مؤخراً، لقياس مدى مواءمة تلك القضايا وارتباطها بالمجتمع والميدان التربوي، أظهرت أن 72.6% من المستهدفين، أهمية القضايا المطروحة، وقوة ارتباطها بفئات المجتمع، مقابل 19.7%، أكدوا أن مضمونها «جيد جداً».

وأفادت الدراسة، بأن 96.5% من المشمولين، عبروا عن الرضا التام على القضايا المختارة، التي تلامس واقع الميدان والمجتمع، فضلاً عن دقة مسارات مناقشتها، وأهمية ما أفرزته من توصيات تفتح أفاق جديدة نحو المستقبل التربوي والقضايا المجتمعية المرتبطة به.

وركزت جلسات الجمعية التي أطلقتها بمناسبة «عام التسامح»، على حزمة قضايا نوعية، أهمها «التسامح وسبل تعزيزه في المجتمع، والشغف بالعلم، والاستثمار الوطني، والشباب والتجربة البرلمانية، وسباق التميز ورحلة العطاء، وأخلاقيات استخدام قنوات التواصل الاجتماعي، والقانون وتأثيره على النشء، والأسرة الذكية».

وأوضحت الجمعية أن سلسلة الجلسات، تشكل مساراً فاعلاً لتحقيق التواصل المباشر مع المعلمين وأفراد المجتمع، والاستفادة من خبرات وتجارب المثقفين في الدولة، وتبادل الخبرات بينهم، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تهم الميدان التربوي، لاسيما أنها أفرزت توصيات تطويرية مهمة، تضمنت سبل تذليل العقبات التي تواجه الطلبة وأولياء الأمور في مختلف مراحل التعليم.