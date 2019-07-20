الجيش الوطني يحرر سلسلة جبلية بمعاقل الحوثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات

سيطرت قوات الجيش اليمني، أمس الجمعة، على مواقع جديدة بمديرية باقم في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري: إن ألوية الجيش الوطني في محور باقم استعادت السيطرة على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمالي المديرية. وأضاف لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه تم القضاء على مجموعة قناصين تابعين للميليشيات كانت تستهدف إمدادات الجيش الوطني. وأفاد المصدر بأن العمليات العسكرية الواسعة لا تزال مستمرة حتى استكمال السيطرة على مركز مديرية باقم. وكانت قوات الجيش اليمني قد سيطرت مؤخراً على مواقع ومناطق بعدة مديريات في صعدة، مكبدة الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، دفعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بعشرات المسلحين القناصة إلى أسطح البنايات والمنشآت في محافظة الحديدة، غربي اليمن، فيما سقط عدد من الانقلابيين قتلى وجرحى بنيران الجيش الوطني في محافظتي صنعاء والجوف.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران كثفت نشر قناصتها على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي تقوض مخرجات الاجتماع، بنشرها العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة. وأشارت إلى أن الانقلابيين دفعوا بأعداد من القناصين إلى مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة. وقُتل 5 جنود يمنيين، أمس الجمعة، في هجوم مسلح نفذته عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، على إحدى النقاط الأمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد. وقال بيان للحزام الأمني اليمني في أبين، إن عناصر إرهابية هاجمت نقطة «لحمر» الواقعة جنوب شرقي مديرية مودية في أبين، باستخدام القنابل وقذائف «آر بي جي». وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 5 جنود وإصابة آخر، فيما لفت البيان إلى أن عناصر تنظيم «القاعدة» الذين فروا من محافظة البيضاء إلى أبين، كانوا وراء الهجوم.