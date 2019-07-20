الاحتلال يصيب 124 فلسطينياً في الضفة وغزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 102 فلسطيني، بينهم 50 بالرصاص الحي، و52 بالرصاص «المطاطي» وبقنابل الغاز المسيل للدموع، بينهم طفلان وصحفيان وأربعة مسعفين، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع، شرقي القطاع. وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية، أطلقوا الرصاص الحي و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرقي القطاع.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة ال 67 لمسيرات العودة، والتي تحمل اسم «جمعة حرق العلم». ووصل المشاركون إلى خمس نقاط برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا، تلبية لدعوة من الهيئة العليا لكسر الحصار، والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

وأصيب 22 شاباً برصاص الاحتلال المعدني والأعيرة الإسفنجية، بينهم صحفيان، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق الشديد بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم، في محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديداً بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبدالرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة واعتلى أسطح منازل المواطنين وأطلق وابلاً كثيفاً من الرصاص المعدني والأعيرة الإسفنجية السوداء وعشرات قنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. وأكد شتيوي، أن مواجهات عنيفة جداً تصدى خلالها الشبان بالحجارة لجنود الاحتلال، وأجبروهم على التراجع رغم محاولاتهم العديدة اقتحام البلدة. وأدى المقدسيون صلاة الجمعة في بلدتي صور باهر وسلوان بمدينة القدس، لإفشال قرارات وعمليات الهدم التي تهدد وتطال عشرات المنشآت السكنية والتجارية في المدينة.

(وكالات)