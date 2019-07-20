الإمارات والصين.. علاقة تاريخية أسسها زايد وعززها خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: جيهان شعيب

منذ 35 عاماً، أسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، علاقات مع الصين، تجذرت بمرور الأيام في عمق التاريخ، وأسفرت عن شراكات واتفاقيات وارتباطات ومشاريع، وكانت هذه العلاقات بدأت في الثالث من ديسمبر 1971؛ أي بعد يومين على قيام دولة الإمارات، حينما بعث الشيخ زايد برقية إلى شو ان لاي، رئيس مجلس الدولة الصيني يبلغه فيها بقيام الدولة، ورد شو ان لاي ببرقية تهنئة، يؤكد فيها اعتراف الصين بدولة الإمارات، ومن ثم تأسست علاقات دبلوماسية بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1984.

شهدت العلاقات مع الوقت دعماً وتطوراً وتعزيزاً من القيادة الحكيمة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوالت الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين، وجاءت باكورة الزيارات الرسمية من الرئيس الصيني آنذاك يانج شانجكون، إلى دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر عام 1989، فيما قام القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزيارة إلى الصين خلال شهر مايو عام 1990، بهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، وتم خلال الزيارة تأسيس مركز الإمارات العربية المتحدة، لتدريس اللغة العربية والدراسات العربية والإسلامية، والتبرع ببناء مبنى كلية اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، كما قدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منحة قدرها مليون دولار أمريكي للمركز لدعمه ودعم القائمين عليه، لتغطية كل الاحتياجات اللازمة والمتعلقة بشؤون الدراسات العربية والإسلامية.

وقد توقف «هو جينتاو» الرئيس الصيني خلال شهر يناير عام 2007 في دبي، واستقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي يناير عام 2012 قام ون جياباو، رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك بزيارة رسمية للدولة شارك خلالها في الدورة الخامسة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، وتم خلالها توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2008، بزيارة مهمة إلى الصين التقى خلالها كبار المسؤولين الصينيين، وعقد عدة اجتماعات مهمة مع الفعاليات الاقتصادية في مدينتي بكين وشانجهاي، وناقش تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، القائمة على التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما زار سموه والوفد المرافق سور الصين العظيم، فضلاً عن قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عامي 2009 و2012 بزيارتين متتاليتين للصين، بدعوة من نائب الرئيس الصيني شي جين بين. وفي عام 2015 قام سموه بزيارة تاريخية أخرى كشفت عن مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الإماراتية الصينية، إلى جانب زيارة قام بها سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار في مايو 2014، وزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، للمشاركة في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى الوزراء في يونيو 2014، ثم أعقبها سموه بزيارة أخرى في مايو من العام الماضي، كما شهد الشهر ذاته زيارة كل من محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

وفي المقابل زار عدد من كبار المسؤولين الصينيين، الدولة، وأبرزهم ون جيا باو، رئيس الوزراء الصيني الذي زار الدولة عام 2012، وزيارة تشن دونج، نائب مدير عام التعاون الدولي، نائب مدير الإنتربول في جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2015، وتشاو لي جي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية، رئيس إدارة التنظيم بالحزب الشيوعي الصيني في مايو 2015، فضلاً عن استقبال الدولة في أبريل 2017 سان تشون لان، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وكان قد سبقه في نوفمبر 2016 زيارة منج جيان، الأمين العام للجنة القانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى زيارة جونج زياوشنج، المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط في نوفمبر 2014.

كما زار الدولة، يانج جيونج، عمدة مدينة شانجهاي الصينية في مايو 2015، علاوة على زيارة ليو جوانج يوان، مدير عام الأمن الخارجي في الخارجية الصينية في أبريل 2015، وزيارة وو وين ينج، وزيرة العدل الصينية في أبريل 2015، وزيارة وانج إي، وزير الخارجية الصيني في فبراير 2015، وزيارة فينج جوان فينج، نائب رئيس المجلس الاستشاري لمقاطعة شان دونج الصينية في فبراير 2015، وزيارة كونج شياو شنج المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط للمشاركة في منتدى بني ياس في نوفمبر 2014، وتسنج بي يان، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السابق، نائب رئيس مجلس إدارة منتدى «بوآو» الآسيوي في نوفمبر 2014، وليو وينوو، وزير المجلس الصيني لتسويق التجارة الدولية في نوفمبر 2014، وتشانج يي سوي، نائب وزير الخارجية الصيني في أبريل 2014، وغيرهم.

وتجاوز عدد الزيارات التي تبادلتها الدولتان خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 أكثر من 120 زيارة رسمية لوفود حكومية، وبعثات تجارية، كما ارتبطتا بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعية تغطي مختلف المدن الصينية الرئيسية، علاوة على قدوم 870 ألف زائر صيني إلى الدولة خلال عام 2016، فيما تحتضن الدولة على أرضها قرابة 300 ألف مواطن صيني يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وجود أكثر من 4000 شركة صينية، منها شركات المناطق الحرة، ونحو 300 وكالة تجارية، و5000 علامة تجارية.



العلاقات الدبلوماسية



وبتنامي العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، افتتحت في أبريل 1985 سفارة الصين في أبوظبي، وأنشئت القنصلية العامة في دبي خلال شهر نوفمبر عام 1988، كما افتتحت سفارة الإمارات في بكين في 19 مارس 1987. وأنشأت دولة الإمارات قنصليتين عامتين في الصين واحدة في هونج كونج افتتحت في أبريل 2000، وواحدة في شانجهاي افتتحت في يوليو 2009، وقنصلية عامة في كوانجو 2016.

وبحكم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في 17 نوفمبر عام 2012 بمبادرة من سفارة الدولة ببكين، توثقت العلاقات بين دولة الإمارات والصين بالتعاون والتنسيق على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي تجاه معظم القضايا، حيث جاءت الاتفاقية واضحة البنود، محددة المعالم، تنضوي تحت مظلتها كل تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج، لاسيما أيضاً في إطار الزيارات القيادية المتبادلة بين البلدين، والتي أسهمت في تنسيق المواقف وتكامل الأدوار، فضلاً عن توحد المواقف بين الإمارات والصين في أكثر من جانب استراتيجي، ومن ذلك بحث إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية، ونبذ الإرهاب، والتنسيق في هذا الصدد بدعوة المجتمع الدولي للتعاون على مكافحته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع اعتمادهما نهجاً شاملاً يعالج ظواهر الإرهاب، وأسبابه الجذرية من خلال استخدام مختلف الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، فيما ظلت الصين تدعو لحل سلمي لقضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل إيران (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى)، استناداً لقرارات الأمم المتحدة، حيث تواصل تأكيد الجانب الصيني لضرورة تسوية قضية الجزر الثلاث بالطرق السلمية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وتعتبر اتفاقيات التعاون المشترك بين الإمارات والصين من الشواهد البارزة التي طورت الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث تربطهما أكثر من 36 اتفاقية، فضلاً عن التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات المالية والمصرفية، والتدريب وتبادل المعلومات، وفي قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والتمويل والاستثمار والترويج والخدمات، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للتجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، حيث تعد الدولة الشريك التجاري الأول غير النفطي للصين.

وقد شهد التبادل التجاري الثنائي نمواً بلغت نسبته 18.5% ليصل إلى 54.8 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2013 و2014، وخلال 2015 بلغ 55 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2016 وصل إلى أكثر من 46 مليار دولار، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2017، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما أكثر من 53.3 مليار دولار، بنمو وصل إلى 15% مقارنة مع 2016.



الثقافة والتعليم



وشمل تطور العلاقات الإماراتية الصينية مجالي الثقافة والتعليم، حيث افتتحت رسمياً أول مدرسة من نوعها على مستوى المنطقة لتدريس اللغة الصينية في أبوظبي، لإعداد قاعدة وطنية من الكوادر المتخصصة، لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي، إضافة إلى تأسيس جامعة دبي معهد كونفوشيوس غير الربحي لتعليم اللغة الصينية وثقافتها وآدابها للطلبة وأصحاب الأعمال، فيما تدرس وزارة التربية والتعليم إدخال اللغة الصينية ضمن المناهج، وتخصيص مدارس لذلك، لإعداد كوادر مؤهلة علمياً في المجالات كافة، وتخريج أجيال قادرة على خوض سوق العمل، والإسهام في النهضة التنموية والخدمية الشاملة التي تشهدها الدولة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة. عدا ذلك فقد تم خلال عام 2015، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، من بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم، وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي، ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل الطرفين سنوياً المنح الدراسية الجامعية، على أن يتفق الجانبان من خلال القنوات الرسمية على عددها ومجالات الدراسة، وتوقيع اتفاقية لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين معهد «مصدر» وجامعة «تسينجوا»، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل المعلومات والوثائق بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وجامعة وزارة الخارجية الصينية، وبروتوكول تعاون في مجال الأرشفة، لتعزيز التعاون المهني لتنظيم وإدارة الأرشيفات، علاوة على استقطاب عيد أو مهرجان الربيع الصيني الشعبي الذي نظم عام 2015 في دبي، لتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية بين الشعبين عدداً كبيراً من السياح والمقيمين الصينيين، إلى جانب إقامة المجلس الوطني للإعلام عام 2010 جناحاً وطنياً ضخماً للإمارات في معرض إكسبو شانجهاي الدولي.



تفاهم واحترام.. ومصالح مشتركة

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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لفت إلى أنه كان شاهداً على البدايات الأولى للعلاقات الإماراتية الصينية، حيث صاحب سموه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أول رحلة له إلى الصين قبل نحو 28 عاماً. ومثلت تلك الزيارة نقطة انطلاق قوية للتطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين على مر السنين، وصولاً إلى أوج مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي في الوقت الراهن، والذي يعكسه الازدهار في أواصر التكامل، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومن أبرزها تسيير 100 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين، في الوقت الذي تربط الإمارات جزءاً من تجارة الصين مع العالم عبر 444 مدينة بخطوط مباشرة.

وأثنى سموه العام الماضي خلال استقباله مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية في قصر الرئاسة بأبوظبي، على التجربة التنموية الصينية برئاسة شي جين بينج، التي كان لها عظيم الأثر في ترسيخ مكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، واصفاً سموه تجربة الصين في مجال التنمية الشاملة بأنها ملهمة بما تتضمنه من دروس مستفادة عديدة، مع وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بين أسلوبي الإدارة في البلدين، في ضوء توافق الرؤى واتساق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في صنع المستقبل.



قوة إقليمية ودولية كبرى



وخلال الاستقبال ذاته للرئيس الصيني، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أشدد على ما ذكره أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والصين على جميع المستويات، والأولوية القصوى التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية الصين، وأن دولة الإمارات شريك استراتيجي لجمهورية الصين، بفضل تطابق وجهات النظر والمواقف في العديد من القضايا».

وأكد سموه أن العلاقات الإماراتية الصينية التاريخية استطاعت أن ترتقي خلال الفترة الماضية، وأصبحت تتسم بالخصوصية والتطور، وتقوم على أسس راسخة من التفاهم والانفتاح والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وأن دولة الإمارات تعتز بصداقتها الممتدة مع الصين، والمستقبل مشرق بمزيد من الشراكات المثلى، التي تأتي استجابة للمتغيرات ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبل، وأن الدولة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون عنصراً محورياً ضمن المبادرة الاستراتيجية الحضارية الرائدة «حزام واحد.. طريق واحد»، التي تهدف إلى ربط الدول في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بحزام قوي من المشروعات التنموية ذات الطابع الاقتصادي، والتجاري والاجتماعي، وأن جمهورية الصين الشعبية قوة إقليمية ودولية كبرى، ولها دورها الحيوي في العالم، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، كما تعد قوة استقرار مهمة في القارة الآسيوية، مؤكداً سموه التوافق الإماراتي الصيني على ضرورة العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي لمخاطر الإرهاب ومصادر تمويله ودعمه، وتركيز الجهود من أجل تعزيز التنمية في المنطقة، بما يصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها، وأن دولة الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع جمهورية الصين الشعبية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.



إعفاء من التأشيرة







تقديراً للعلاقات بين البلدين، قامت جمهورية الصين الشعبية بإعفاء مواطني دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة، وتم تطبيقه فعلياً ابتداء من 16 من يناير الماضي، حيث أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه اعتباراً من هذا التاريخ، سيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى الصين بدون تأشيرات مسبقة، مع إمكانية البقاء فيها لمدة زمنية أقصاها 30 يوماً في كل زيارة، وقد صدر قرار الإعفاء بناء على مذكرة تفاهم تم توقيعها بديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.



قرقاش: الصين تحتفي بمحمد بن زايد تقديراً لموقعه ودوره



قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الصين تحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إليها.

وأضاف على «تويتر»: «زيارة الدولة، والتي تخصص للرؤساء عرفاً، تحتفي عبرها الصين بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، استثناء مهم تقديراً لسموه، وموقعه، ودوره».

وتابع «سبق ذلك دعوته في سابقة ليوم الجمهورية في الهند، والذي يخصص للرؤساء عرفاً. نعم، الرجل بخصاله ودوره ومصداقيته يحدد مكانه، ويصنع موقعه».