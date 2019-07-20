تقييم كفاءة 13 ألف مرشح للوظائف الاتحادية إلكترونياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد



أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» قيم كفاءة 13 ألف مرشح لوظائف الحكومة الاتحادية إلكترونياً، وذلك منذ إطلاق الخاصية في أبريل/‏نيسان من العام 2018، وحتى نهاية يونيو/‏حزيران الماضي.

وأوضحت شيماء العوضي مديرة إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني يعد أحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية، والذي تنفذه ضمن منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، مشيرة إلى أنه أسهم إلى حد كبير في تطوير منظومة التعيين واستقطاب الكفاءات إلى الحكومة الاتحادية، وضمان توافق المرشح للتوظيف مع متطلبات الوظيفة الرئيسية وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك من خلال أتمتة عمليات تقييم كفاءة المرشحين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن آلية عمل «كفاءة التوظيف» تتمثل في التأكد إلكترونياً من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المعايير التي حددتها بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة التي سيتم التعيين بها.

ولفتت شيماء العوضي إلى أن آلية عمل المشروع تتمثل في إدخال مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بيانات المرشحين، والمتطلبات الخاصة بالوظيفة إلكترونياً في نظام «بياناتي»، وفق الإجراء المتعارف عليه، ومن ثم يقوم النظام تلقائياً بمطابقة المدخلات مع متطلبات ومعايير الوظيفة المحددة، والوصف الوظيفي الخاص بها، ومن ثم تحديد أنسب المرشحين لها، من الحاصلين على نسبة 80% فما فوق.