ميركل تؤكد أنها ستكمل ولايتها.. وتدعم وزيرة الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الجمعة، أنها غير نادمة أبداً على استقالتها من زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مبدية تفهمها للجدل المثار حول حالتها الصحية، إثر نوبات ارتجافها المتكررة، لكنها شددت على اهتمامها بصحتها، وأنه يمكنها القيام بدورها، وأن «العام 2021 هو نهاية عملها السياسي». كما أبدت تضامنها مع النائبات الديمقراطيات اللاتي يتعرضن إلى هجمه من الرئيس دونالد ترامب، معتبرة ذلك يتعارض مع «عظمة أمريكا». كما قالت إنه يمكن تجاوز معضلة الحدود الإيرلندية، في أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المستشارة الألمانية خلال مؤتمرها الصحفي السنوي، والذي جاء بعد نوبات ارتجاف متكررة أثارت جدلاً داخلياً حول حالتها الصحية، إنها تتفهم الأسئلة المثارة حول صحتها، لكنها أضافت: «أستطيع القيام بهذا الدور». وتابعت: «كإنسان، أنا مهتمة بشدة بصحتي، وكما قلت، فإن سنة 2021 هي نهاية عملي السياسي». وأضافت مبتسمة «لكني آمل وقتئذٍ أن تكون هناك حياة أخرى» بعد الحياة السياسية.

وأكدت ميركل التي بلغت ال65 مؤخراً، دعمها لخليفتها المحتملة أنيجريت كرامب كارينباور التي تولت منصب وزيرة الدفاع الأربعاء الماضي. وقالت ميركل، إنها تثق بأن وزيرة الدفاع ستؤدي عملاً جيداً في المنصب الذي ثبت أنه «كأس سم» لعدد ممن شغلوه قبلها، لكنها أوضحت أنه لن يكون لها دور في اختيار من يخلفها في المستشارية.

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وتناولت ميركل خلال مؤتمرها عدداً من القضايا الدولية، وكان لافتاً تخليها عن تحفظها المعروف عنها، وإعلانها تضامنها مع أربع عضوات ديمقراطيات بالكونجرس الأمريكي، يتعرضن إلى هجمة مؤخراً وصفت ب«العنصرية» من الرئيس ترامب، إذ طلب منهن «العودة من حيث أتين» بسبب أصولهن. وقالت ميركل: «أود أن أنأى بنفسي بحزم عن هذه الهجمات، وأنا متضامنة مع النساء اللواتي تعرضن للهجمات»، معتبرة أنّ تصريحات ترامب ضدّ النائبات «تتعارض مع ما يجعل أمريكا عظيمة».

وأبدت ميركل قلقها، من الدعم الروسي للأحزاب الشعبوية في أوروبا، وذلك في وقت يدور جدل في إيطاليا حول شبهات تلقي حزب «الرابطة» اليميني المشارك في السلطة تمويلاً روسياً. وقالت: «رأينا باستمرار أحزاباً ذات توجّه يميني، أحزاباً شعبوية، تتلقى دعماً كبيراً من روسيا، وهذا مصدر قلق».

وفيما يخص أزمة «بريكست» الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، أكدت ميركل، أن اتفاق الخروج يظل سارياً حتى عقب تعيين رئيس وزراء جديد لبريطانيا، موضحة أن معضلة الحدود بين شطري إيرلندا المعروفة باسم «شبكة الأمان»، يمكن «تجاوزها»، لافتة إلى أن المفاوضات نجحت في تجنب فرض رقابة على الحدود بين شطري إيرلندا. (وكالات)