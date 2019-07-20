الإمارات تدين الانفجار قرب جامعة في كابول

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ابوظبي: دانت الإمارات الجمعة الإنفجار قرب جامعة رئيسية في كابول في أفغانستان الذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل.

وأعربت وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لذلك مؤكدة على موقفها "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والتخريب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

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وتشهد العاصمة الأفغانية موجة أعمال عنف أدت الى مقتل مدنيين بشكل شبه يومي.

ونفت حركة طالبان أي ضلوع لها في انفجار الجمعة الذي وقع قرب المدخل الجنوبي للجامعة.

ولا تزال العاصمة الأفغانية التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، واحدا من أبرز الأهداف لطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية اللذين كثيرا ما يشنان هجمات مدمرة توقع قتلى وجرحى من المدنيين.