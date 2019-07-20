لندن / الخليج 365
قالت غرفة الشحن بالمملكة المتحدة، إن احتجاز القوات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" يمثل انتهاكًا للوائح الدولية وتصعيدًا للتوترات في الخليج.
وقال بوب سانغوينيتي، المدير التنفيذي لغرفة الشحن البريطانية، إن هذا الإجراء "ينتهك اللوائح الدولية التي تحمي السفن وطواقمها أثناء قيامهم بأعمالهم المشروعة في المياه الدولية".
ودعا "سانغوينيتي" الحكومة البريطانية للقيام بـ "كل ما هو لازم" لضمان سلامة وعودة طاقم السفينة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا إيمبيرو"، أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".
وعلى خلفية ذلك، انعقد اجتماع وزاري بريطاني يضم الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلتها في مضيق هرمز، بحسب إعلام محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الشحن البريطانية: احتجاز الناقلة "تصعيد" للتوتر في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.