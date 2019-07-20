فلسطينيون في غزة يشجعون منتخب "الجزائر"

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أمام شاشات عرض كبيرة، نُصبت في عدة مناطق في قطاع غزة، جلس مئات الفلسطينيين، يحبسون أنفاسهم وهم يشاهدون مباراة كرة القدم النهائية، لكأس أمم إفريقيا، بين منتخبي "السنغال"، والجزائر.

وشجع هؤلاء الفلسطينيون منتخب الجزائر، متمنين له الفوز والتتويج بكأس أمم إفريقيا.

ورفع الحاضرون أعلام "الجزائر"، وهتفوا باسمها.

Advertisements

وقال عبد السلام هنية، عضو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لوكالة "الخليج 365"، خلال حضوره للمباراة، غربي مدينة غزة:" نتمنى الفوز للمنتخب الجزائري والتوفيق، وأن يتوج بلقب كأس أمم افريقيا".

وأضاف:" الجزائر وفلسطين يد واحدة، واليوم نقدم رسالة وفاء للجزائر".

وفازت الجزائر بكأس أمم إفريقيا بعد أن فازت على المنتخب السنغالي، بهدف وحيد، خلال الشوط الأول من المباراة.

وعقب انتهاء المباراة، جاب فلسطينيون بسياراتهم شوارع عديدة بالقطاع، احتفالا بالفوز، مطلقين أبواق السيارات، وملوحين بالأعلام الجزائرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.