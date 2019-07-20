قطر.. تحقيق شامل بوفاة أحد العمال البريطانيين بالدوحة

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

- زاك كوكس، توفي في حادث عمل عام 2017 أثناء مباشرة عمله في "استاد خليفة الدولي"

- عادت قضية "كوكس" إلى الواجهة بعدما توافقت عائلته والدوحة على فتح تحقيق مستقل شامل حول ظروف وفاته

- الدوحة أعلنت أنها ترحب بأية نتائج مرتقبة يخلص إليها التحقيق المستقل

- السلطات القطرية شددت على أن صحة وسلامة العمال "تأتي دائما على رأس أولوياتنا"

- صحيفة "الغارديان" قالت إن عائلة الفقيد رحبت بالقرار القطري مؤكدة سعيها للكشف عن ملابسات الوفاة والمسؤولين عنها

عادت قضية العامل البريطاني الراحل زاك كوكس، إلى الواجهة مجددا، بعدما توافقت عائلته والسلطات القطرية على فتح تحقيق مستقل حول ظروف وفاته قبل عامين في حادث عمل بالدوحة.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أعلنت قطر وفاة كوكس (40 عاما) أثناء مباشرة عمله في "استاد خليفة الدولي"، وذكرت آنذاك أنها أجرت تحقيقًا حول وفاته، خلص إلى وجود تقصير من قبل الشركة المعنية ووجود خلل في المعدات، ومحاسبة المعنيين.

وبعد التواصل مع العائلة وإبلاغهم بنتائج التحقيق، طلبت الأخيرة إجراء تحقيق شامل ومستقل، وهو ما تم التوصل إليه مع السلطات القطرية، وأعلنته العائلة الخميس.

وفي هذا السياق تواصلت الخليج 365 مع "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" القطرية، التي أوضحت في بيان خاص، أنها كلفت القاضي السابق في المحكمة العليا ببريطانيا روبرت أكينهيد، لإجراء التحقيق، مبينةً أن "هذه الخطوة جاءت بالاتفاق مع عائلة كوكس".

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم.

وأوضحت اللجنة، في بيانها للأناضول، أنها "تلتزم بتمكين القاضي روبرت أكينهيد، من تأدية عمله بحرية واستقلالية تامة دون أية معوقات".

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وأضافت أنها ترحب بأية نتائج يخلص إليها التحقيق، ويُمكن الاستفادة منها في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لضمان عدم وقوع أية حوادث مُماثلة.

وشددت اللجنة "على أن صحة وسلامة العمال "تأتي دائماً على رأس أولوياتنا".

ولفتت إلى أنها "لا تعتزم نشر أية تصريحات أخرى إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق".

وكانت وسائل إعلام عربية، قد هاجمت قطر، معتبرةً أن الدوحة رضخت بعد مماطلة وقبلت بتحقيق واسع في "قضية كوكس".

فيما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، أن قطر وافقت على إجراء تحقيق شامل بوفاة العامل البريطاني، وأفادت أن قرار قطر، جاء بعد نحو 18 شهرا على وفاة العامل كوكس.

وأضافت الغارديان، أن عائلة كوكس، أصدرت بيانا رحبت فيه بتعاون اللجنة العليا للمشاريع والإرث في هذه القضية، مؤكدة سعيها للكشف عن ملابسات وفاته والمسؤولين عنها، لاستخلاص الدروس منها، ومنع تكرار حوادث مماثلة في المستقبل".

وفازت قطر في 2010، باستضافة المونديال المقرر انطلاقه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لتكون بذلك أول دولة شرق أوسطية تحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.