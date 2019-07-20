الخليج - ياسر الحبيشي صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة ١٧:٤٠ من عصر هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١١/١٦ عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح واثارة للاتربة بدون اي اصابات ولله الحمد بحي العصيلي وحي البندر و حي المشهد و مواقف المطار وقد باشر الدفاع المدني تلك البلاغات ورفع الانقاض و الهناجر و المضلات من على المركبات . نتج عن ذلك تضرر ١٥ مركبة بتلافيات مختلفة وقد تم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر الاضرار .

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني بينبع: يتمكن برفع الانقاض والهناجر والمضلات من على ١٥ مركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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