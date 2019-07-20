شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الجعفرى: سياسات بعض الحكومات الدعمة للإرهاب تعيق تنفيذ التنمية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى، إن سياسات بعض الحكومات القائمة على فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سوريا وعرقلة عملية إعادة الإعمار ودعم وتمويل الإرهاب وتجاهل وحماية الاحتلال الإسرائيلى للجولان السورى المحتل تعيق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف الجعفرى - فى بيان أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بنيويورك بثته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة - أن موقف سوريا المبدئى من أجندة التنمية المستدامة 2030 يتفق مع التقييم الذى قدمه الأمين العام للأمم المتحدة فى أكثر من مناسبة والذى أكد فيه على أن الاختبار الحقيقى لإنجازاتنا لن يقاس بخطابات فى نيويورك أو جنيف بل من خلال تحقيق نتائج ملموسة فى حياة الناس الذين نخدمهم.

وأوضح الجعفرى أن سوريا لا تزال تؤمن بأن تمكين الناس والشمولية والمساواة والوصول إلى حلول مستدامة للتحديات التنموية يتطلبان التركيز على خلق الفرص العادلة من خلال مقاربة دولية وأممية تقوم على بناء الثقة الحقيقية بين الحكومات والاحترام المتبادل للسيادة والخصوصية الوطنية.