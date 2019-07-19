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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المصدر قوله "السبب وراء توقيف الناقلة البريطانية هو عدم الالتزام بخطوط الملاحة في مضيق هرمز وإطفاء جهاز تحديد الموقع "أيه أي أس" وتلويث المياه الدولية وعدم الاهتمام بتحذيرات إيران".
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
ووصف البيت الأبيض، احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية بأنه مؤشر لتصعيد العنف من قبل الجمهورية الإسلامية.
وقال ممثل مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، غاريت ماركي، في بيان "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن الزوارق الإيرانية استولت على ناقلة نفط بريطانية. هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، عندما كانت المملكة المتحدة هدفا لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني. ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية أمننا ومصالحنا من الأعمال الخبيثة التي تقوم بها إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: توقيف الناقلة البريطانية لإطفائها جهاز تحديد المواقع لدى دخولها مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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