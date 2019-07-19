شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إحباط عمليات هجرة غير شرعية لـ٤٠ شخصًا بولايتى مدنين ونابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرقة الارشاد البحرى للحرس الوطنى التونسى بجرجيس من ولاية مدنين من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وألقت القبض على 9 أشخاص من سكان معتمديتى جرجيس وبنقردان، من بينهم منظم العملية.

وأكدت وزارة الداخلية - فى بيان لها اليوم الجمعة - أنه باستشارة النيابة العامة، أمرت للفرقة المذكورة بتحرير محضر من أجل "تشكيل وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسى بحرًا بطريقة غير قانونية"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما ألقت فرقة الارشاد البحرى للحرس الوطنى بقليبية من ولاية نابل، القبض على 19 شخصًا على متن زورق مطاطى على مستوى سواحل الهوارية، وبالتحرى معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وأوقفت دورية تابعة للحرس الوطنى بمنزل تميم من ولاية نابل، 7 أشخاص من بينهم منظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبحوزتهم زورق مطاطي، وتبين بالتحرى معهم أنهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية انطلاقًا من سواحل الجهة وتم التحفظ عليهم.

وتمكنت أيضًا دورية تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى بحومة السوق بجزيرة جربة من ولاية مدنين، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، حيث ألقت القبض على 5 أشخاص، وحجز مركب بحرى وبمراجعة النيابة العامة تم التحفظ عليهم.