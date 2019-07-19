شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقى صادق الحسينى، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية فى المحافظة للنصف الأول من العام الحالي.

وذكر بيان رئيس اللجنة الأمنية - نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقى (واع) - أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين يمتلكون الجنسيات العربية خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى قيادات كبيرة فى التنظيم وفى مناطق متفرقة من المحافظة، وتابع : التنظيم خسر خلال 6 أشهر الماضية اكثر من 30 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي.