شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقى صادق الحسينى، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية فى المحافظة للنصف الأول من العام الحالي.
وذكر بيان رئيس اللجنة الأمنية - نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقى (واع) - أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين يمتلكون الجنسيات العربية خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى قيادات كبيرة فى التنظيم وفى مناطق متفرقة من المحافظة، وتابع : التنظيم خسر خلال 6 أشهر الماضية اكثر من 30 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي.
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