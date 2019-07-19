شركة بريطانية تؤكد فقدان الاتصال بإحدى ناقلاتها بمضيق هرمز

لندن/ طايفون صالجي/ الخليج 365
أكدت شركة نقل بريطانية، أنها فقدت الاتصال بإحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، عقب إعلان "الحرس الثوري" الإيراني احتجاز ناقلة.
وقالت شركة "ستينا بالك"، في بيان الجمعة، إن "زوارق ومروحية مجهولة اقتربت من الناقلة (ستين امبيرو) في مضيق هرمز، وتحركت شمالا صوب إيران ولا نستطيع التواصل معها".
وأوصلت أن 23 بحارا كانوا على متن الناقلة وأن الشركة لا تمتلك أي معلومات حول وقوع إصابات في صفوف البحارة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".
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