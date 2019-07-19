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شركة بريطانية تؤكد فقدان الاتصال بإحدى ناقلاتها بمضيق هرمز

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لندن/ طايفون صالجي/ الخليج 365

أكدت شركة نقل بريطانية، أنها فقدت الاتصال بإحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، عقب إعلان "الحرس الثوري" الإيراني احتجاز ناقلة.

وقالت شركة "ستينا بالك"، في بيان الجمعة، إن "زوارق ومروحية مجهولة اقتربت من الناقلة (ستين امبيرو) في مضيق هرمز، وتحركت شمالا صوب إيران ولا نستطيع التواصل معها".

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وأوصلت أن 23 بحارا كانوا على متن الناقلة وأن الشركة لا تمتلك أي معلومات حول وقوع إصابات في صفوف البحارة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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