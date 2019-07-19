عبد المهدي يوجه بالتحقيق بقصف معسكر للحشد الشعبي شمالي العراق

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365

وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في قصف معسكر تابع للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، اطلعت عليه الخليج 365.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت الدفاع العراقية، أن عنصرين من الحشد الشعبي أصيبا بقصف، من طائرة مسيرة مجهولة لأحد معسكراته بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن عبد المهدي "وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي".

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وتهدف اللجنة المذكورة إلى "بيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض فجر اليوم، لضربة من طائرة مسيرة مجهولة"، وفق ذات المصدر.

والهجوم الذي استهدف معسكر الحشد الشعبي، جاء بعد يوم واحد من إعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ بينهم قياديان بميليشيات موالية لإيران، ومحافظان سابقان، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.