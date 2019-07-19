الإعلان عن #وظائف شاغرة في #البنك_الإسلامي_للتنمية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي أول أسواق رأس المال: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
. أخصائي أول التنمية الحضرية: درجة الماجستير في تخصصات: (التنمية الحضرية، والهندسة، والاقتصاد، ودراسات التنمية الاجتماعية أو الميدانية).
. مساعد إداري أول: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
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