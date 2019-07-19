بين الفائدة والمضرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

لكل شيء سلاح ذو حدين ،، فائدة وضرر!

في عصر التقنية وهوس الشهرة وسرعة التأثير ..

وخاصةً تأثير (مشاهير سناب شات)

على المجتمع الذين يمتلكون القوة ليؤثروا على الملايين ، من خلال صورة اوعدت مقاطع ولهذا التأثير جانب إيجابي وسلبي ..

ولأننا نحنُ من نختار ان نتابع فنحن من نقرر ان نتأثر سلباً ام ايجاباً ُ

هنالك مشاهير ذو محتوى جميل ومفيد ، ومنهم من يستغل الشهرة في بث التوعية

بالمجتمع بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ولكل مؤثر في (سناب شات) طريقة في التعبير ، ومنهم من يشبع فضول عقولنا عن بلدان وثقافات مختلفة وغيرها من المواضيع ، وطريقة العرض التي تجعلنا نعيش اللحظة والشعور من خلف شاشة كانت اكثر تأثير والحصول على كم هائل من المعلومات.

واخرون من نقلوا التفاهة والاستعراض ومنهم من شكلوا الخطر بسبب الإعلانات الكاذبة والتسويق لمنتجات مضرة والترويج عن أفكار وعادات تخالف الشريعة الإسلامية ..

وكما قال الدكتور خالد المنيف ناصحاً ” انت عبارة عن اكثر عشرة اشخاص تتابعهم ، هؤلاء الذين يشكلون عقلك حيث شعرت او لم تشعر هي المحرك لوعيك”

انتقي من تتابع.

بقلم

مدى حمد