اخبار الخليج

بين الفائدة والمضرة

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الإلكترونية

لكل شيء سلاح ذو حدين ،، فائدة وضرر!
في عصر التقنية وهوس الشهرة وسرعة التأثير ..
وخاصةً تأثير (مشاهير سناب شات)
على المجتمع الذين يمتلكون القوة ليؤثروا على الملايين ، من خلال صورة اوعدت مقاطع ولهذا التأثير جانب إيجابي وسلبي ..
ولأننا نحنُ من نختار ان نتابع فنحن من نقرر ان نتأثر سلباً ام ايجاباً ُ
هنالك مشاهير ذو محتوى جميل ومفيد ، ومنهم من يستغل الشهرة في بث التوعية
بالمجتمع بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ولكل مؤثر في (سناب شات) طريقة في التعبير ، ومنهم من يشبع فضول عقولنا عن بلدان وثقافات مختلفة وغيرها من المواضيع ، وطريقة العرض التي تجعلنا نعيش اللحظة والشعور من خلف شاشة كانت اكثر تأثير والحصول على كم هائل من المعلومات.
واخرون من نقلوا التفاهة والاستعراض ومنهم من شكلوا الخطر بسبب الإعلانات الكاذبة والتسويق لمنتجات مضرة والترويج عن أفكار وعادات تخالف الشريعة الإسلامية ..
وكما قال الدكتور خالد المنيف ناصحاً ” انت عبارة عن اكثر عشرة اشخاص تتابعهم ، هؤلاء الذين يشكلون عقلك حيث شعرت او لم تشعر هي المحرك لوعيك”
انتقي من تتابع.

 

بقلم

مدى حمد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بين الفائدة والمضرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا