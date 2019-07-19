بين الفائدة والمضرة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
لكل شيء سلاح ذو حدين ،، فائدة وضرر!
في عصر التقنية وهوس الشهرة وسرعة التأثير ..
وخاصةً تأثير (مشاهير سناب شات)
على المجتمع الذين يمتلكون القوة ليؤثروا على الملايين ، من خلال صورة اوعدت مقاطع ولهذا التأثير جانب إيجابي وسلبي ..
ولأننا نحنُ من نختار ان نتابع فنحن من نقرر ان نتأثر سلباً ام ايجاباً ُ
هنالك مشاهير ذو محتوى جميل ومفيد ، ومنهم من يستغل الشهرة في بث التوعية
بالمجتمع بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ولكل مؤثر في (سناب شات) طريقة في التعبير ، ومنهم من يشبع فضول عقولنا عن بلدان وثقافات مختلفة وغيرها من المواضيع ، وطريقة العرض التي تجعلنا نعيش اللحظة والشعور من خلف شاشة كانت اكثر تأثير والحصول على كم هائل من المعلومات.
واخرون من نقلوا التفاهة والاستعراض ومنهم من شكلوا الخطر بسبب الإعلانات الكاذبة والتسويق لمنتجات مضرة والترويج عن أفكار وعادات تخالف الشريعة الإسلامية ..
وكما قال الدكتور خالد المنيف ناصحاً ” انت عبارة عن اكثر عشرة اشخاص تتابعهم ، هؤلاء الذين يشكلون عقلك حيث شعرت او لم تشعر هي المحرك لوعيك”
انتقي من تتابع.
بقلم
مدى حمد
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