فنانة العرب تغرد فخراً بأبنها “فاهد” وتتغزل بزوجها حباً

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ريم حنبظاظة – جدة : يقال أن الاحساس الفني وراثة، وهذا ما نراه اليوم من الابن البكر لفنانة العرب أحلام، حيث قامت احلام بنشر بيت شعر من قصيدة ابدعها ابنها البكر فاهد، وكأنه كبر على أن يكون مكمل لوالدته، ويحلم بغنائها لقصيدة من كلماته.

وجاء تعليق احلام على القصيدة بعفوية وفخر “أم” حيث غردت “ربي يبارك لي فيك امي وقلبي لأول مره يسمح لي انشر قصيدة من قصايدة ولدي فاهد”.

ويبدو أن فنانة العرب تحترم قرارت ابنائها في ما يخص شهرتهم، ودليل ذلك فرحتها بسماح فاهد لها نشر القصيدة، الأمر الذي جعلها تغرد بفخر بموهبة ابنها.

ويقول فاهد مبارك محمد الهاجري بمطلع القصيدة:

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مانيب في حاجه لمدح الرجاجيل

‏تضرب بي الامثال من كِـل مِـله

‏سيفٍ تحزم به ولا يَـعرف المـيل

‏عند الشدايد صعب الأفعال سهله.

الجدير بالذكر أن الفنانة احلام لها من الابناء ثلاثة فاهد وفاطمة ولولوة، وهي متزوجة من بطل الراليات السابق ورجل الأعمال مبارك الهاجري، والذي طالتهم مؤخراً شائعة الانفصال، الا أن احلام نفت ذلك معلقة “كيف الجسد يعيش بدون روح… وانت روحي”.