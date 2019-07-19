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وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا لـ"رويترز".
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"ننطلق اليوم بشكل إيجابي وهذا إنجاز عملناه اليوم".
لكن تفاصيل الميزانية في صورتها النهائية، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر.
وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لجنة الميزانية في البرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.
وقال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إن الأرقام المستهدفة للعجز ستنشر غدا السبت.
وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن خطة الميزانية ستسفر في الواقع عن عجز عند نحو 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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