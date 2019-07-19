سعد الحريري: البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقا لـ"رويترز".

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ومتحدثا بعد ثلاثة أيام من المناقشات في البرلمان حول الميزانية، قال الحريري

"ننطلق اليوم بشكل إيجابي وهذا إنجاز عملناه اليوم".

لكن تفاصيل الميزانية في صورتها النهائية، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز، لم تنشر.

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وتضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزا قدره 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لجنة الميزانية في البرلمان قالت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6 في المئة.

وقال إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إن الأرقام المستهدفة للعجز ستنشر غدا السبت.

وشكك صندوق النقد الدولي هذا الشهر في المستوى الأصلي المستهدف للعجز البالغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقدرا أن خطة الميزانية ستسفر في الواقع عن عجز عند نحو 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.