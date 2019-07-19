شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: البرلمان اللبنانى يوافق على ميزانية عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، فى بث تلفزيونى مباشر أن البرلمان أقر اليوم الجمعة ميزانية الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.

وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام فى العالم، يعادل حوالى 150% من الناتج المحلى الإجمالي.