شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول 467 ألفًا و854 حاجًا إلى المملكة من الخارج حتى يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ 467 ألفًا و854 حاجًا. وذكرت مديرية الجوزات - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس" - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 458 ألفًا و651 حاجًا، فيما وصل عن طريق البر 5 آلاف و215 حاجًا، وعبر البحر 3 آلاف و988 حاجًا.

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