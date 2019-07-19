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إصابة 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة فى جمعة حرق علم إسرائيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 10 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة للمشاركة فى الجمعة الـ 67 لمسيرات العودة والتى تحمل اسم "جمعة حرق العلم".

ووصل المشاركون إلى خمس نقاط برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا تلبية لدعوة من الهيئة العليا وكسر الحصار والتى دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة فى المسيرات، وأكدت الهيئة على سلمية التظاهرات وجماهيريتها محذرة الاحتلال من المس بالمتظاهرين.

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وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال نشر عشرات القناصة على طول الحدود فيما انتشرت آليات عسكرية لقمع المتظاهرين الفلسطينيين.

 

 

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