شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المبتعث قاسم عداوي ضحية شلالات نياجرا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أدى جموع المصلين عقب صلاة عصر اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الجنازة على جثمان المبتعث “قاسم عداوي” الذي لقي مصرعه غرقاً في شلالات نياجرا الأسبوع الماضي.

وكان جثمان الفقيد قد وصل إلى جدة صباح اليوم الجمعة قادماً من أمريكا، حيث شيع جثمانه في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة.

يُذكر أن عداوي سقط في شلالات نياجرا أثناء التقاطه بعض الصور من الشلال، وعُثر على جثمانه بعد 3 أيام من سقوطه، بعدما أبلغت زوجته السلطات عن فقدانه.

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