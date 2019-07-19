طيار سعودي يباغت "الحوثيين" بالأباتشي

نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار الأباتشي وهو ينخفض بطائرته، ويفتح النيران على "الحوثيين" في صعدة اليمنية، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر الخميس، ثلاث غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبس شمال غربي حجة، الذي سبق وتعرض إلى قصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 مارس/ آذار العام 2015م.
في سياق الغارات الجوية أيضا، جدد طيران التحالف العربي، قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وذكرت "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، ومديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة، بعد ساعات من شنه غارة على منطقة غمار بمديرية رازح غرب صعدة، أدت إلى تدمير منزل.
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