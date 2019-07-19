صناعة السينما السعودية تخطو إلى العالمية بفيلم "مختار"

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"مختار" أول فيلم سعودي يُصوَر في السعودية ومصر وإيطاليا، في سعي حثيث نحو التوسع سعوديًا في مجال الإنتاج السينمائي.

تحرص المملكة العربية السعودية على تنويع التجربة الترفيهية وإثرائها تماشيًا مع رؤية "السعودية 2030"، إذ تنظم جهات عدة في المملكة قطاع الترفيه، وتوفر الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في مناطق المملكة، وتحفز دور القطاع الخاص في بناء نشاطات الترفيه المختلفة وتنميتها، ما يدعم القطاع الاقتصادي للمساهمة في تنويع مصادره، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه، خصوصًا السينما ومجال صناعة الأفلام بعد افتتاح عدد من دور السينما حديثًا في المملكة.

محتوى عربي مبتكر

تساهم الشركة السعودية "آرت فورمات لاب" في تطوير صناعة السينما والترفيه في المملكة بما يتناسب مع هذه الرؤية، إذ إن الشركة مختصة بتطوير محتوى عربي مبتكر لإنتاجه بأعلى المعايير العالمية وتوزيعه محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما تطور فورمات البرامج بكافة أشكالها بما فيها الحوارية والوثائقية والدراما والأفلام السينمائية.

قالت خلود أبو حمص، رئيسة مجلس إدارة شركة "آرت فورمات لاب": "نقوم اليوم بتطوير صيغ البرامج بكافة أشكالها، بما فيها البرامج الحوارية والوثائقية وبرامج الدراما والأفلام السينمائية، ونلتزم تقديم محتوى عربي مبتكر برسالة اجتماعية بناءة على مستوى عالمي، من خلال التركيز على اختيار نخبة من فورمات البرامج العالمية من هوليوود وأوروبا وآسيا، والتي تتلاءم مع العالم العربي ليُعاد إنتاجها باللغة العربية".

إنترتينمنت إكسبيرينس

قال الدكتور مصطفى العيدروس، المدير التنفيذي للشركة، إن مشروع "إنترتينمنت إكسبيرينس" مشروع فريد من نوعه، إذ يقوم بتجميع الكادر المحلي للمواهب السينمائية وتطويره، ويُعَّدُ أحد أبرز مشاريع شركة "آرت فورمات لاب" وفق صيغة هولندية عالمية، طُبِقَ في جنوب أفريقيا والصين وتركيا وحاليًا في بريطانيا، وحاز جوائز عالمية أهمها جائزة إيمي العالمية كونه أكبر وأنجح مشروع لترسيخ البنية التحتية للصناعة السينمائية واستدامتها.

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خلود أبو حمص ومصطفى العيدروس

و"إنترتينمنت إكسبيرينس" مشروع سينمائي تفاعلي يعمل على استقطاب المواهب المحلية في مجال صناعة الأفلام وتجميعها على منصة إلكترونية لتصبح إحدى منصات التواصل الاجتماعي المختصة بمجال صناعة الأفلام، ومن ثم تُفعل المواهب المسجلة سنويًا من خلال مبادرة "فيلم من صناعة الجمهور"، إذ تتشكل فرق إنتاجية من أعضاء المنصة لإنتاج فيلم سينمائي بأعلى المعايير.

يتألف المشروع من سبع مراحل مدتها 36 أسبوعًا بقيادة فريق ملهم مكون من أبرز نجوم السينما. وأوضحت أبو الحمص أنه بمبادرة من مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، نُفذ المشروع في الإمارات العربية المتحدة، وتحتوي المنصة على حوالى 2,000 مشترك، قائلة: "ما يهمنا جمع الكوادر المحلية وتنميتها حتى نصنع سينما مستدامة تحول الموهبة إلى مهنة تنمي الدولة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، واختارت مدينة الشارقة للإعلام فريقا من المختصين في مجال السينما في الإمارات ليكونوا الفريق الملهم للمبادرة. وأقام الفريق الكثير من الورش التعليمية في التمثيل والإخراج والكتابة والتصوير السينمائي وعدة تجارب أداء للممثلين، استقطبت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

أول فيلم

أضاف العيدروس: "تسعى آرت فورمات لاب إلى إطلاق مشروع انترتينمنت إكسبيرينس في السعودية في المستقبل القريب، لتطوير الكادر السعودي في مجال صناعة الأفلام تحقيقًا لرؤية 2030 في تمكين الشباب السعودي في مجال صناعة السينما السعودية، وآرت فورمات لاب في طور إنتاج فيلم "مختار"، أول فيلم سعودي يُصوَر في السعودية ومصر وإيطاليا، وبذلك تسعى الشركة إلى التوسع في مجال الإنتاج السينمائي.

فكرة "مختار" تدور حول رحالة سعودي صاحب أشهر قناة في موقع يوتيوب عن السفر والترحال، يعرض في كل حلقة قصة مثيرة من البلد الذي يزوره حتى أكمل 99 قصة، وبقيت له آخر قصة في سلسلة (١٠٠ قصة مع غريب). يلتقي الرحالة بأشخاص من أديان وأعراق مختلفة عنه في سفرته الأخيرة ليخرج منها بالقصة 100، الفيلم يشدو بالتحاور والتعايش مع مختلف الديانات، ويهدف إلى نقل صورة سامية للشاب السعودي المعاصر، الذي يدعو إلى الوسطية ونشر قيم التسامح.

ختمَ العيدروس: "هنالك العديد من الجهات الداعمة لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية، على أمل كبير أن تكون الفترة القادمة فرصة لتنمية مواهب الشباب السعودي في مجال السينما".