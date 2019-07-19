وجاء النفي في تغريدة للمسؤول الإيراني لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الخميس، أن البحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أميركية في مضيق هرمز.
وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية، اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز.
وأوضح ترامب إن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي عند اقتراب الطائرة المسيرة منها.
وقال إن تهديد المدمرة الأميركية بطائرة مسيرة هو أحدث الأعمال الاستفزازية والعدائية الإيرانية ضد السفن العاملة في المياه الدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون إن الطائرة الإيرانية المسيرة تم إسقاطها عن طريق "التشويش العسكري الإلكتروني".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترد على ترامب: لم نفقد أي طائرة.. في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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