إيران ترد على ترامب: لم نفقد أي طائرة.. في أي مكان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر"

وجاء النفي في تغريدة للمسؤول الإيراني لم تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، الخميس، أن البحرية دمرت طائرة إيرانية مسيرة بعد اقترابها من بارجة أميركية في مضيق هرمز.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية، اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة في مضيق هرمز.

Advertisements

وأوضح ترامب إن المدمرة اضطرت لاتخاذ وضع دفاعي عند اقتراب الطائرة المسيرة منها.

وقال إن تهديد المدمرة الأميركية بطائرة مسيرة هو أحدث الأعمال الاستفزازية والعدائية الإيرانية ضد السفن العاملة في المياه الدولية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون إن الطائرة الإيرانية المسيرة تم إسقاطها عن طريق "التشويش العسكري الإلكتروني".