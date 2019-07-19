العراق.. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للحشد الشعبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قصف معسكر للحشد الشعبي تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، فجر الجمعة، إلى قصف عبر طائرة مسيرة، مما أدى إلى جرح اثنين، وفقا لخلية الإعلام الأمني في العراق. ووفق مصدر من الحشد الشعبي فإن طائرة مسيرة "مجهولة" قامت بقصف "معسكر الشهداء" التابع لقيادة الحشد الشعبي، محور الشمال. وأضاف المصدر أن القصف لم يسفر عن مقتل أي مستشار عسكري.

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