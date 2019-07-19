شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على قيادى فى حزب الله بسبب هجوم فى بوينس أيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على عضو كبير فى جماعة حزب الله قالت إنه نسق تفجير مركز الجالية اليهودية فى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذى نسق هجوما مدمرا فى بوينس أيرس فى الأرجنتين على أكبر مركز يهودى فى أمريكا الجنوبية قبل نحو 25 عاما وأدار عمليات إرهابية فى نصف الكرة الغربى لصالح حزب الله منذ ذلك الحين".