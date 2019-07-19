شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشادات بين المحاربين القدامى فى لبنان والأمن احتجاجا على الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وسط بيروت، اليوم الجمعة، مشادات بين عشرات المحاربين القدامى اللبنانيين وقوات الأمن أثناء محاولاتهم الوصول إلى مبنى البرلمان احتجاجا على أى تخفيضات فى مزاياهم فى ميزانية الدولة.

وخرق المتظاهرون الذين كانوا يرتدون السراويل المموهة ويلوحون بأعلام الجيش اللبنانى لفائف من الأسلاك الشائكة أثناء سعيهم للاقتراب من مبنى البرلمان حيث كان النواب يصوتون على الميزانية العامة الهادفة إلى تقليص العجز.

ويسعى لبنان، أحد أكثر دول العالم المثقلة بالديون، لخفض العجز بهدف توجيه الموارد المالية نحو مسار مستدام.

وتضمنت مسودة مشروع الموازنة التى قدمتها الحكومة إلى البرلمان تخفيضات فى مزايا المحاربين القدامى وتجميد التقاعد المبكر من الجيش.

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كان البرلمان يناقش الميزانية ويصوت على بنود فيها، ولم تتضح الصورة النهائية للمواد المتعلقة بالمتقاعدين من الجيش.



انتشار لقوات الأمن