شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص فى هجوم بطائرة مسيرة مجهولة على فصائل عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فى الجيش والفصائل المسلحة العراقية، إن طائرة مسيرة ألقت متفجرات على قاعدة تتبع جماعات مسلحة شيعية مرتبطة بإيران فى شمال العراق اليوم الجمعة مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل.

وقال الجيش العراقى فى بيان إن الطائرة المسيرة ألقت قنبلة على القاعدة فى شمال محافظة صلاح الدين مما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يذكر الجيش تفاصيل أخرى.

وذكرت مصادر فى الفصائل المسلحة فى المنطقة وقيادى بإحدى الجماعات المسلحة فى بغداد أن شخصا قتل فى الهجوم الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مصدر أمنى إن انفجارين وقعا فى القاعدة، أحدهما فى مخزن للذخيرة يتبع مجموعة تدعمها إيران، جاء الهجوم وسط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وينظر للعراق على أنه ساحة محتملة لأى مواجهة إقليمية بين الغريمين بسبب نشاط جماعات مسلحة شيعية تدعمها إيران بالقرب من قواعد تستضيف قوات أمريكية.

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وينشط متشددو تنظيم الدولة الإسلامية، الذين يعادون الفصائل الشيعية، أيضا فى المنطقة التى توجد بها القاعدة وفى الكثير من المناطق النائية فى شمال العراق رغم أن التنظيم فقد سيطرته على تلك الأراضي.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات على القوات العراقية فى الشهور الأخيرة، وتعرضت عدة قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية لهجمات بالصواريخ قبل بضعة أسابيع لم تعلن أى جهة المسؤولية عنها ولم يصب فيها أحد. وتضغط واشنطن على حكومة العراق لكبح جماح الفصائل الشيعية المدعومة من إيران والتى تقول إنها تمثل خطرا على المصالح الأمريكية فى العراق.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران فى هجمات استهدفت عدة ناقلات نفط فى الخليج وهو ما نفته طهران.