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إصابة شخصين فى قصف معسكر للحشد الشعبى فى محافظة صلاح الدين العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، إصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي، بقصف من طائرة مجهولة لمعسكر فى قضاء آمرلى بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، "إن معسكر الشهداء فى منطقة آمرلى التابع للحشد شعبى تعرض إلى قصف طائرة مسيرة مجهولة"، مضيفة أن "القصف أدى إلى جرح عنصرين"، دون تفاصيل أخرى.

 

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