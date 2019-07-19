العراق.. أنصار الحكيم يتظاهرون احتجاجاً على سوء الخدمات والفساد‎

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

تظاهر آلاف من أنصار الزعيم الشيعي، عمار الحكيم، الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجا على "سوء الخدمات والفساد".

فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة، خصوصا في محيط مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسط بغداد، تحسبا لأي طارئ.

ووفق مراسل الخليج 365، احتشد أنصار الحكيم أمام مكتب رئيس الوزراء وطالبوا بتحسين الخدمات وخصوصا الطاقة الكهربائية وتوفير الوظائف.

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وفي محافظات تقع جميعها جنوبي البلاد ووسطها، بينها البصرة وميسان وذي قار وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل وصلاح الدين وديالى وميسان، احتشد المحتجون أمام مقار الحكومات المحلية، مطالبين بتحسين واقع الخدمات، ورفع المستوى التعليمي وتوفير الوظائف.

ويمتلك "تيار الحكمة الوطني" الذي يتزعمه الحكيم، 19 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 نائبا.

وأعلن التيار، في يونيو/ حزيران الماضي، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة التي يقودها عبد المهدي.

ومنذ فترة، تشهد محافظات عراقية، وخصوصا الجنوبية منها ذات الغالبية الشيعية؛ احتجاجات بسبب تراجع الخدمات، أبرزها انقطاعات في التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها 50 درجة مئوية في بعض المناطق.

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