واشنطن تدرج قيادي بـ"حزب الله" بقائمة العقوبات

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني، سلمان رؤوف سلمان، ضمن قائمة العقوبات.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه الخليج 365.
وأفاد البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، وضع القيادي في منظمة الأمن الخارجي التابعة لـ"حزب الله"، سلمان رؤوف سلمان، على قائمة العقوبات.
وأضاف أن إدراج سلمان، بالقائمة، يأتي لـ"ضلوعه في تخطيط وتنسيق وتنفيذ أعمال إرهابية خارج لبنان".
وأوضح البيان، أن قرار العقوبات ضد سلمان، جاء بموجب أمر تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون لهم الدعم.
وأشار أن "سلمان" نسق لهجوم مدمر في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ضد أكبر مركز للجالية اليهودية في أمريكا الجنوبية في يوليو/تموز 1994، ما أسفر عن مقتل 85 مدنيا.
وتوعدت الوزارة الأمريكية بمواصلة استهداف من وصفتهم بـ"إرهابيي حزب الله، بسبب عملياتهم المروعة، وقتلهم المدنيين لصالح رعاتهم الإيرانيين".
ويأتي القرار غداة إعلان الحكومة الأرجنتينية تجميد أصول جماعة "حزب الله" في البلاد، واعتبارها منظمة إرهابية.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "سلمان".
وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المكافأة ستخصص لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان سلمان والمعروف أيضا بـ"صموئيل سلمان الرضا".
يشار أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يجري حاليا زيارة غير محددة المدة إلى الأرجنتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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