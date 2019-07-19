مصر.. إطلاق سراح 316 سجينا

القاهرة / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، الإفراج عن 316 سجينا، بمقتضى عفو رئاسي.

جاء القرار وفق بيان لوزارة الداخلية، استكمالا لقرار رئيس البلاد الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، والذي صدر في وقت سابق بمناسبة عيد الفطر .

وأفاد البيان أن "قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

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ولم يوضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها سلطات البلاد.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ "تهم"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

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