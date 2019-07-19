أمريكا: سننشر فيديو إسقاط الطائرة الإيرانية.. ورواية #طهران غير صحيحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كذب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الرواية الإيرانية عن عدم إسقاط طائرتها المسيرة، قائلًا، إنها «غير صحيحة».
وقال البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم، إنه سينشر فيديو لإسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.
وهدد مسؤول أمريكي بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم الجمعة، إنه سينشر قريبًا صورًا التقطتها الطائرة المسيرة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس عن السفينة الحربية الأمريكية، التي زعمت انها أسقطت هذه الطائرة المسيرة، واصفًا هذا الزعم بأنه مثير للسخرية.
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