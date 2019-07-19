العراق.. قتلى من حزب الله والحرس الثوري بقصف معسكر للحشد

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض معسكر لميليشيا الحشد الشعبي في العراق، فجر الجمعة، لقصف بطائرتين مسيرتين “مجهولتين”، ما أدى إلى سقوط قتلى من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

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وكشف رئيس مجلس العشائر العربية في العراق، الشيخ ثائر البياتي، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تابعة لحزب الله وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني جراء القصف الذي استهدف معسكراً لميليشيا الحشد الشعبي المدعومة إيرانياً، شرق محافظة صلاح الدين العراقية.

وقال البياتي في تصريح لـ”العربية” إن المعسكر يضم صواريخ باليستية إيرانية الصنع نقلتها طهران مؤخراً إلى المعسكر عبر شاحنات تستخدم لنقل المواد الغذائية المبردة.