وصول 74205 حجاج عبر #طريق_مكة

صحيفة الخليج الالكترونية بلغ تعداد الحجاج الذين وصلوا المملكة خلال الفترة من 1 – 15 ذي القعدة الجاري 74205 حجاج، وصل منهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 27711 حاجًا وحاجة، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 46494 حاجًا وحاجة.

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