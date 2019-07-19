صحيفة الخليج الإلكترونية

برنامج سناب شات هو ما تشاهده الآن ، أو ما تشاهده في هذه اللحظة ، أنت تشاهد الواقع ، وتشاهد العالم أجمع ، وليس ما تشاهده يكون بالماضي ، ومع بداية ظهور سناب شات أفتتحت أبواب الشهرة وإزدادت وأصبح من السهل أن يكون الشخص مشهوراً ، ويتم تعريف الآخرين بهم من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وبإمكانه بناء العلاقات ومن خلالها يسلك إلى طريق الشهرة.

وفي الوقت الحالي شبكات التواصل بشكل عام أصبحت جزءاً مهما في حياة الشخص ، فالمشاهير ينقسمون إلى قسمين منهم من يستخدمة بطريقة جيدة ومؤثرة وهادفة وذلك عن طريق ( طرح النصائح والتوعية ، طرق أساليب التربية ، دورات تدريبية ، الإطلاّع على ثقافات آخرى ، تطوير ذات ) وغيرها ..

وهناك فئة تستخدمه بطريقة سلبية أي محاولة الظهور بأي طريقة دون محتوى أو قيود أو هدف وهذا ما يسمى بـ “هوس الشهرة” .

ومنهم كذلك من يتخذ المشاهير قدوة ويتابعهم بشكل مستمر وقد يوقع المستخدمين بالإدمان ، ويؤدي إلى الإنعزال عن الواقع والعلاقات الإجتماعية ، كما أن قد تأتي فئة من الفئات التي ليس لديها الخبرة الكافية تقوم بتقديم نصائح ومواقف ومعلومات حياتيه ، ولم يسبق لها العيش في هذه التجارب ..

والبعض منهم يتباهى ويبالغ في إظهار مستواه المعيشي ولا يراعي مشاعر الآخرين ولا يهتم وهذا قد يؤثر على المتابعين لأن يبدأ بالمقارنة بين حياته وحياة هذه الشخصية.

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وقال آرثر شوبنهارو ” الثروة مثل البحر ، كلما شربت منها زاد عطشك ، وذلك ينطبق أيضا على الشهرة”.

بقلم

هياء البريك