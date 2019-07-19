الخليج - باسر الحبيشي شهدت محافظة ينبع بعد عصر اليوم الجمعة 16 ذي القعدة 1440 موجة غبار كثيفة أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية الأفقية. وأعلن مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع

اﻷستاذ عبدالرحمن بن صلاح الميلبي عن جاهزية جميع المرافق الصحية لإستقبال حالات الربو والأمراض الصدرية جراء تقلب حالات الطقس. ومن جانب نتج عن موجة الغبار تحطم ثلاث مركبات تقف امام مطعم نتيجة سقوط مسجم جبسي كبير مع تحطم بعض الإشارات وتحطم بعض الابواب التجارية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجة غبار في ينبع تحطم ثلاث سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.