8 قتلى بتفجير قرب جامعة أفغانية

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محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ ساعة في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 19:11

قُتل 8 أشخاص بتفجير قنبلة قرب جامعة في كابول، فيما كان الطلاب ينتظرون لبدء امتحاناتهم.

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وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وجرح 33 آخرين. وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة مقتل 8 أشخاص وجرح 33 آخرين. لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية تحدث عن مقتل 5 أشخاص، بينهم شرطي سير. وأضاف: «المصابون من طلاب المحاماة الذين تجمّعوا لبدء امتحانهم، ولا نعرف عددهم». وذكر أن التفجير نجم من قنبلة لاصقة. وأوردت وسائل إعلام أن الشرطة كانت تلاحق السيارة، حين حصل التفجير. وقال ناطق باسم الشرطة إن «الجامعة أو تقديم الامتحانات لم يكونا هدف الهجوم، ونحقق في الأمر». وأعلن مسؤول إعلامي في وزارة الداخلية أن حركة طالبان نفت تورطها بالتفجير.



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