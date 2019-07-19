شكرا لقرائتكم تأجيل المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ ساعتين في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:09

أكّد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم، بغية إجراء «مشاورات داخلية» للتوصل إلى رؤية موحدة بخصوص الاتفاق، من دون أنّ يحددا موعداً جديداً لإجرائها.



وقال عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس الجمعة: «تم تأجيل المفاوضات»، مشيراً إلى أنّ التحالف «في حاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة» حول الاتفاق، وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضاً.

وقال عمر الدقير القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير لوكالة فرانس برس الجمعة: «تم تأجيل المفاوضات»، مشيراً إلى أنّ التحالف «في حاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة» حول الاتفاق، وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضاً.

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