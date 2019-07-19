شكرا لقرائتكم السفير بخاري ينفي ادعاءات إعلامية بشأن 60 ألف وظيفة لـ «لبنانيين في نيوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - «الحياة» | منذ ساعتين في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:53

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، عدم صحة ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم (الجمعة) بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين).



وقال في بيان صحافي،: «السفارة تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات، تحقيقاً لرسالة الإعلام السامية».

إلى ذلك، استقبل بخاري اليوم في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني الياس حنكش.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.