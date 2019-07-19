شكرا لقرائتكم نقاط خلافية في المفاوضات السياسية بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:07

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، الى مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد العربي المضطرب، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى على اتفاق تقاسم السلطة.



ووقّع الطرفان الأربعاء اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. ويضم المجلس 11 عضواً، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

وتعد محادثات الجمعة حاسمة، خصوصاً أنّ الطرفين سيتفاوضان حول «الإعلان الدستوري» الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.

وتشكّل «الحصانة المطلقة» التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في مفاوضات الجمعة.

ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في «المجلس السيادي» المشترك الجديد «حصانة مطلقة».

وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ «الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة، إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان».

ورفض قادة الاحتجاج تماماً فكرة النص على «حصانة مطلقة» للجنرالات، وطرحوا من جانبهم «حصانة مؤقتة» تمنح لهم أثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهماتهم.

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وقال صالح: «إذا عاند المجلس العسكري (في مسألة الحصانة) فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها، لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة».

لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال الأربعاء إنّ «الحصانة ليست موضوع خلاف» بين الطرفين.

واتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في أيار (مايو) على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67 في المئة منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيس للاحتجاجات.

لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ 67 في المئة من مقاعد البرلمان، خشية أن يسيطر تماماً على اتخاذ القرار في البرلمان.

وقال صالح إنّ الأمر «قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني».

ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة، وهو ما يعتبره صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة.

وقال صالح إنّ «قوات الدعم السريع ميلشيا قبلية تشكّل تهديداً على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها».

وأوضح صالح أنّ «الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات، وإذا مضوا في طريق التنازلات فسيفقدون الدعم الجماهيري». وتابع: «إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار».