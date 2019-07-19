شكرا لقرائتكم أنقرة تطلق «أوسع» عملية جوية ضد أكراد العراق بعد هجوم أربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:02

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنّ تركيا أطلقت أمس الخميس «أوسع» عمليّة جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق، ردّاً على هجوم مسلّح في أربيل الأربعاء الماضي أودى بحياة نائب القنصل التركي.



وقال أكار: «عقب الهجوم الدنيء في أربيل، وجّهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوّية في جبال قنديل».

وخلال العمليّة التي انطلقت الخميس، دمّر الجيش التركي خصوصاً ملاجئ وكهوفاً لحزب العمّال الكردستاني، وفق ما أوضح أكار، مشدّداً على أنّ «مكافحة الإرهاب ستتواصل بحزم متزايد، حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي».

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وقُتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء في إطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة، التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ «الردّ المناسب» على هذا الاعتداء.

وقال مصدر في شرطة أربيل، طلب عدم كشف هويته، إن نائب القنصل التركي قتل الأربعاء «في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند وجودهم في أحد مطاعم أربيل»، لافتاً إلى أنّ منفّذ الهجوم لاذ بالفرار.

ونفى الناطق باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن تكون للحزب علاقة بالهجوم.

وفي نهاية أيار (مايو)، شنّت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني.