شكرا لقرائتكم أعضاء في مجلس الأمن يحضّون روسيا على وضع حد للهجمات على المستشفيات بسورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 15:57

حضّ أعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، خلال اجتماع مغلق عقِد على عجل، روسيا على وضع حدّ للهجمات على المستشفيات في منطقة إدلب (شمال غربي سورية)، وفق ما أعلن ديبلوماسيّون.



والاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا، يُضاف إلى اجتماعات عدة أخرى نظمتها الدول الثلاث بدءاً من أيار (مايو) في مواجهة اشتداد المعارك في شمال غربي سورية.

وقالت المصادر نفسها إن روسيا عارضت تبني بيان مشترك يدين الهجمات على المستشفيات.

وأعرب النص خصوصاً عن «قلق شديد» حيال قصف مستشفى معرة النعمان في 10 الشهر الجاري، وهو الذي يُعتبر إحدى أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة وكان قد تم نشر إحداثياته.

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ونفت روسيا مرة جديدة قصف منشآت مدنية. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: «لقد قدّمتُ معلومات من وزارة الدّفاع» الروسيّة. وأضاف أن هناك «تحقيقاً أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ 11 التي يُزعم أنها تعرّضت» للقصف في مايو». وتابع: «المبنيان الآخران لحقت بهما أضرار جزئية، ولكن ليس (بسبب) القوات الجوية الروسية».

وبدا أن نظيرته البريطانية كارين بيرس لم تكن مقتنعة. وقالت عقب الاجتماع: «يجب أن نركّز» على التحقيق في مسألة قصف مستشفى معرة النعمان. وأضافت: «لدينا شكوكنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب، ولنحصل على الردّ المناسب».

بدوره، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في نهاية الاجتماع: «المذبحة يجب أن تتوقف».

وأضاف: «منذ الأول من تموز، تعرّضت ستة مرافق طبية على الأقلّ وخمس مدارس وثلاث محطات لمعالجة المياه ومخبزان وسيارة إسعاف لأضرار أو دمرت» بسبب الغارات.