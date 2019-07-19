شكرا لقرائتكم محادثات «آستانة» مطلع أغسطس بمشاركة لبنان والعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:00

أعلنت خارجية كازاخستان اليوم الجمعة أن الجولة الـ 13 لمحادثات آستانة حول سورية ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في 1 و2 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق للمرة الأولى.



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وقالت الخارجية في بيان لها: «تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سورية بصيغة آستانة. ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة، وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة».

وتابع: «وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية آستانة لأول مرة».

وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سورية، خصوصاً في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية».

ومن المتوقع أن يشهد الأول من أغسطس سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك مشاركة الحكومة والمعارضة السوريتين، أما في 2 أغسطس فستعقد الجلسة العامة.