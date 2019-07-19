شكرا لقرائتكم ألمانيا تحقق في «إعجاب» رئيس بعثتها لدى الفلسطينيين بتغريدات ضد إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برلين - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 16:01

بدأت وزارة الخارجية الألمانية تحقيقاً بعد أن علمت أنّ رئيس بعثتها إلى الأراضي الفلسطينية «أعجب» بالعديد من التغريدات المعادية لإسرائيل.



وأفادت صحيفة «بيلد» أنّ الديبلوماسي كريستيان كليغز أبدى على حسابه على «تويتر»، الذي تمّ التحقق منه، إعجابه بالعديد من التغريدات، تتضمن إحداها ذكر زعيم «كو كلوكس كلان» السابق ديفيد ديوك المعادي للسامية، وذلك قبل إزالة هذه الإعجابات.

وكتبت إحدى التغريدات التي أعجبته «أرفع القبعة» لشريط فيديو عن هجوم على جنود إسرائيليين.

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وكان إعجاب آخر حول تغريدة لديوك عن مذبحة مزعومة ارتكبتها قوات يهودية قبل إعلان إسرائيل عام 1948.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية لصحيفة «بيلد» إن محتويات التغريدات «غير مقبولة».

وأضاف: «لقد بدأنا على الفور تحقيقاً داخلياً لتحديد كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الإعجابات».