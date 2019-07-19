السعودية تعاقب مرتكبي جريمة هزت المملكة وتحذر "كل من تسول له نفسه"

وثبتت على الجناة الثلاثة، وهم سعوديان وباكستاني، تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن الجناة الثلاثة اقتحموا المنزل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض، وفق قناة السعودية.

وأضاف البيان، أن المتهم الباكستاني سلم أحدهم المرأة حتى يمارس عليها "الفاحشة"، كما أنه حطم باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.

وأشادت الوزارة بالسلطات الأمنية التي قبضت على الجناة، فيما أكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة "ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.

واختتمت الداخلية السعودية بيانها، بالتأكيد على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".